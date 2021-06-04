تنظيم ندوة لفائدة المقاولات الناشئة ببني ملال

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة بني ملال خنيفرة مؤخرا دورة تكوينية حول موضوع الممارسات الجيدة للتدبير وذلك لفائدة المقاولات الناشئة والتعاونيات.

وتمحورت أشغال هذه الدورة التي قام بتأطيرها محمد الزوين مستشار بدار المقاول حول أهمية التدبير بالنسبة للمقاولات والممارسات الجيدة التي ينبغي على المقاول اعتمادها.

وركزت الدورة على أفضل الممارسات في مجال تسيير المشروع والتسيير المالي وتدبير العلاقات مع الموردين والزبناء وتدبير الموارد البشرية، والمخزون ومجال التواصل وذلك لضمان تسيير أمثل للمقاولة ولتحسين صورتها لدى كل الأطراف المتداخلة في نشاطها.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في إطار تنفيذ مقتضيات اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين الغرفة ومجموعة التجاري وفا بنك والمركز الجهوي للاستثمار.

ويندرج هذا اللقاء التكويني عقب لقاءات مماثلة نظمتها الغرفة خلال الشهرين الأخيرين همت بالخصوص مواضيع “التسويقات والمناهج التجارية” و”تمويل إنطلاق” و “الرقمنة واستعمال وسائل التواصل“ وسبل الولوج للسوق الدولي بالنسبة للمقاولين الراغبين في الرفع من حجم مقاولاتهم وتنميتها والممارسات المختلفة في مجال الاستيراد والتصدير.

يذكر أن المجلس الجهوي للاستثمار بجهة بني ملال- خنيفرة أعطى انطلاقة برنامج “ازدهار” في 8 أبريل الماضي والذي يهدف إلى تعبئة جميع الفاعلين في مجال مواكبة المقاولات وحاملي المشاريع على مستوى الجهة، من أجل تقديم عرض مواكبة مندمج لفائدة المقاولين.

ويسعى برنامج ازدهار لمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة ، وتوفير مواكبة مندمجة لأكثر من 2000 مقاول سنويا، وذلك على مستوى جميع أقاليم جهة بني ملال خنيفرة الخمس.