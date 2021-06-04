بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على ارتفاع طفيف

استهلت بورصة البيضاء، تداولاتها، اليوم الجمعة، على وقع ارتفاع طفيف، مدعومة بأداء مؤشرها الرئيسي مازي الذي سجل ارتفاعا بنسبة 0,04 في المائة، ليصل إلى 12.392,29 نقطة.

وسجل MSI20، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,09 في المائة، محققا 1.016,47 نقطة، كما حقق ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، 10.081,48 نقطة (زائد 0,05 في المائة).

وفي ما يتعلق المؤشرات الدولية، ارتفع “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″بـ 1,46 في المائة إلى 11.603,63 نقطة، وسجل “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” نموا بنسبة 0,93 في المائة مستقرا عند 10.588,56 نقطة.

أما بالنسبة للمؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كازابلانكا أي إس جي 10” فقد تراجع من جانبه بنسبة 0,03 في المائة مستقرا عند 930,78 نقطة.

ومن حيث القيم، حققت “دجى برومو الضحى” ارتفاعا متصدرة الترتيب ب(4 في المائة)، متقدمة بذلك على كل من “أليانس” (زائد 3,19 في المائة) و”كارتيي السعادة” (زائد 2,73 في المائة).

وفي المقابل، فقد Med Paper نسبة 3,63 في المائة ، متبوعا ب” Ib Maroc.com ” (ناقص 3,24 في المائة) و”صوناسيد” (ناقص 2,48 في المائة) .