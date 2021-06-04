خاص
“الميناء المتوسطي”… قطب لوجيستي عالمي
مرفأ بحري عملاق ومنصة صناعية تحتضن أكثر من 900 شركة وريادة في التجارة الدولية استطاع ميناء طنجة المتوسطي، الذي يتموقع بمنطقة تبعد بحوالي 40 كيلومترا شرق طنجة، أن يبوئ المغرب مكانة متميزة قطبا رائدا للمبادلات التجارية الدولية بين أوربا وإفريقيا من جهة، والبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي من جهة أخرى،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل