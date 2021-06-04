الرياضة
غاموندي يبحث عن حل لنزاعه مع الحسنية
يتفادى جر الفريق إلى «الطاس» وطالب بصرف مستحقاته بطريقة ودية يرفض المدرب الأرجنتيني ميغيل غاموندي، اللجوء إلى الهيآت الدولية لاستخلاص مستحقاته العالقة لدى حسنية أكادير، ويفضل الحل الودي، للمحافظة على علاقته مع جل مكونات الفريق. وكشف غاموندي، الموجود حاليا بأكادير، في حديث ل”الصباح”، أن الموعد الذي حدده مسؤولو الحسنية لصرفأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل