الصباح الفني
جوادي ينحني للعاصفة
اضطر الفكاهي عبد الفتاح جوادي إلى الخروج، مطلع الأسبوع الجاري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليوضح لمتابعيه على الانستغرام، حقيقة تصريحاته الأخيرة التي وصف من خلالها المغربيات بأبشع الأوصاف وجرت عليه هجوم الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. وقال جوادي في الفيديو الذي نشره عبر ستوري حسابه على انستغرام، إنه لمأكمل القراءة »
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