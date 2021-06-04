الرياضة
مدربو آسفي دون أجور
ينتظر مدربو الفئات الصغرى بأولمبيك آسفي، صرف أجور أربعة أشهر الأخيرة. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح» فإن هؤلاء المدربين ومعهم عدد من المستخدمين بفريق كرة القدم، لم يتوصلوا بأجورهم الشهرية منذ فبراير الماضي. وأفاد بعض المدربين أن مسؤولي الفريق وعدوهم في عدة مناسبات بصرف بعض الرواتب الشهرية، لكن ذلك لمأكمل القراءة »
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