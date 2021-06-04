خاص
عاصمة البوغاز… الاستثمار الذكي
أوراش مفتوحة وميناء ضخم وقطار فائق السرعة وجاذبية قوية لكبريات الشركات شهدت طنجة، منذ اعتلاء الملك محمد السادس العرش في 1999، تحولا جذريا تجسد على أرض الواقع بأوراش بنيوية كبرى ومشاريع مهيكلة من قبيل المركب المينائي طنجة المتوسط، وميناء طنجة الترفيهي، والقطار فائق السرعة “البراق”، والمدينة المستقبلية “طنجة تيك”، بالإضافةأكمل القراءة »
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