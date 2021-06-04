الصباح الفني
سعد تحتفل بعيد الأم رفقة ابنها
تقاسمت الفنانة هدى سعد رفقة متابعيها على حسابها الرسمي على “إنستغرام” لحظات من احتفالها بعيد الأم رفقة ابنها، الذي قدم لها هدية وقال في حقها عبارات للتعبير عن مشاعر الحب تجاهها، جعلتها تشعر بسعادة كبيرة. واعتادت الفنانة هدى سعد على تقاسم مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو رفقة ابنها في عدد منأكمل القراءة »
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