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كتاب احتفائي بالراحل عنكر
صدر حديثا كتاب بعنوان “ورود بيضاء على جناحي طائر دكالة الحر حكيم عنكر”، يضم شهادات في حق الشاعر والإعلامي حكيم عنكر الذي توفي في دجنبر الماضي جراء إصابته بفيروس كوفيد-19. ويقع الكتاب في 94 صفحة من القطع المتوسط، ونسق مواده وقدمه الشاعر والصحافي والمترجم سعيد عاهد، بمساهمة الجمعية الإقليمية للثقافةأكمل القراءة »
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