الصباح الفني
عكرود: “سعيدة بنجاحات ميوبيا”
عبرت الممثلة والمخرجة سناء عكرود عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه الفيلم السينمائي “ميوبيا” من توقيعها بعد مواصلة عرضه بالولايات المتحدة الأمريكية. وكتبت سناء عكرود على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “للشهر الثاني على التوالي، يواصل “ميوبيا قصر نظر” رحلته السينمائية الشائقة في الولايات المتحدة الأمريكية”، مضيفة “لعشاق السينما فيأكمل القراءة »
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