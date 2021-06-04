الرياضة
فضيحة تهز الترجي
الخنيسي مهدد بعقوبات قاسية بعد ثبوت تناوله منشطات هزت فضيحة منشطات الترجي التونسي، بعدما أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف»، إيجابية تحاليل الكشف عن المنشطات للدولي التونسي طه الخنيسي، لاعب الترجي، خلال مباراة بعصبة أبطال إفريقيا في نسختها الحالية. ومن المقرر أن يتعرض الخنيسي، للتوقيف لمدة طويلة، على أن يتمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل