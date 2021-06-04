الأولى
اختلاسات مالية تضرب جماعة بوانو
أوضحت مصادر عليمة، اعتقال مدير المصالح بجماعة مكناس وثلاثة موظفين ومقاول، كان يشغل منصب مستشار جماعي بالجماعة ذاتها، التي يترأسها البرلماني عبد الله بوانو عن حزب العدالة والتنمية. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الاعتقالات تأتي على خلفية التحقيق القضائي الجاري حول قضية الموظف الجماعي (ح.س) الذي توفي فبراير الماضي داخل السجن،أكمل القراءة »
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