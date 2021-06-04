حوادث
تفاصيل اختلاس أموال للقرض الفلاحي
مقاول انتهت علاقاته مع مسؤولين بوكالة بنكية إلى السجن بعد تسلمه أموالا دون استحقاقها إنجاز:عبدالحليم لعريبي هو فلاح يتحدر من سيدي يحيى الغرب بإقليم سيدي سليمان، غير وجهته نحو عالم المقاولات، ليؤسس مقاولة رفقة شريكه، ولم يعتقد يوما ما أن علاقته مع مجموعة من المسؤولين بجهة الغرب، ستنتهي بسجن العرجاتأكمل القراءة »
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