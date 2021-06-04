حوادث
مصرع ״كراب״ برصاص أمن مراكش
الملقب ״غرامبو״ هاجم الشرطة بقنينة غاز والسلاح الأبيض لتفادي اعتقاله عاش سكان ومرتادو درب البوليسي بحي دوار ايزيكي بتراب مقاطعة المنارة بمراكش، أول أمس (الأربعاء)، فيلم رعب على شاكلة الأفلام البوليسية الأمريكية، إثر مواجهة دامية استعمل فيها السلاح الأبيض وقنينة غاز والرصاص الحي، نتجت عنه وفاة مروج مشروبات كحولية ومخدرات،أكمل القراءة »
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