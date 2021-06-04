حوادث
الاغتصاب يورط موظفا جماعيا
أحيل على غرفة الجنايات بمراكش بعد تسببه في حمل الضحية وإصابتها بعاهة مستديمة تنظر غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في 10 يونيو الجاري، في قضية تتعلق باغتصاب ناتج عنه حمل وولادة والضرب والجرح المؤدي إلى عاهة مستديمة، يتابع من أجلها موظف بجماعة بوابوض بإقليم شيشاوة. وحسب مصادر “الصباح”، فإنأكمل القراءة »
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