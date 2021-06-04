الرياضة
حاريث خارج أسوار شالك
أعطى شالك 04 الألماني الضوء الأخضر للاعبه الدولي المغربي أمين حاريث، بالانتقال إلى الدوري الإيطالي الممتاز، خلال مرحلة الانتقالات الصيفية المقبلة. ووضع الفريق الألماني حاريث في لائحة الانتقالات، بعد أن غادر الدوري الألماني الممتاز الموسم الجاري، وإنهائه البطولة في الرتبة الأخيرة، إذ طلب قيمة مالية بين 10 ملايين أورو و12أكمل القراءة »
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