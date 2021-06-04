حوادث
اعتقال شبكة للنصب بفاس
أودع ثلاثة أشخاص أعمارهم بين 33 سنة و47، أخيرا، سجن بوركايز ضاحية فاس بعد متابعتهم، من قبل النيابة العامة المختصة لتورطهم في تكوين شبكة متخصصة في النصب والاحتيال، إذ يعمدون لكراء مولدات كهرباء يبيعونها، قبل أن يختفوا عن الأنظار. وأوقف المشتبه فيهم ولهم سوابق قضائية، من طرف فرقة الشرطة القضائيةأكمل القراءة »
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