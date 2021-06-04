حوادث
امرأتـان فـي شبكتـي مخـدرات
حجز كميات من الشيرا و״القرقوبي״ بالفنيدق والقنيطرة وأبحاث لكشف باقي المتورطين أسفرت عمليتان أمنيتان نفذتهما مصالح الشرطة القضائية بالفنيدق والقنيطرة، أول أمس (الأربعاء) والثلاثاء الماضي، عن إيقاف امرأتين زعيمتي شبكتين للاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة. وأوردت مصادر مطلعة أن العملية المنفذة في الساعات الأولى من أول أمس، من قبل الشرطةأكمل القراءة »
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