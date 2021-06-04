الأولى
تبون والخرف… اللهم لا شماتة
يهذي مدعيا النضال لتوفير الموز لشعبه وقيادة ثورة لهدم “حيطان” العاطلين اللهم لا شماتة، إذ بدت أعراض الخرف على الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، فأصبح يهذي بكلمات غريبة، ويبتسم في أحزان شعبه، ويبكي في أعراسهم، ويعايد المجرمين، أمثال زعيم “بوليساريو”، ويعتقل شرفاء الحراك، ويتوهم النضال، رغم أنه رئيس يمتطي دبابةأكمل القراءة »
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