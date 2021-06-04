مجتمع
حملة للتحسيس بمخاطر التدخين
أطلقت وزارة الصحة، بداية الأسبوع الجاري، الحملة الوطنية للتحسيس بأضرار ومخاطر التدخين، تحت شعار “صحتك بين يديك، باراكا من التدخين”، وهي الحملة التي تتزامن مع اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، وتمتد إلى 30 يونيو الجاري، وتهدف إلى توعية المغاربة بمخاطر هذه الآفة ومزايا الإقلاع عنها، من خلال إطلاق حملات رقميةأكمل القراءة »
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