حوادث
مداهمة مصنع سري لـ”الماحيا”
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لأولاد افرج التابعة للقيادة الجهوية للجديدة، الثلاثاء الماضي، من تفكيك مصنع سري لصناعة ماء الحياة، وأوقفت مروجين من ذوي السوابق في الميدان، إذ يعد واحد منهما من أشهر المروجين بالمنطقة، وظل مختفيا عن الأنظار خلال المدة الأخيرة. وصدرت في حق الظنين عدة مذكرات بحثأكمل القراءة »
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