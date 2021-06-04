الأولى
النصب على مغاربة الخارج بالإحسان
شبكة تروج فيديوهات فئات اجتماعية معوزة للحصول على مساعدات وتحويلها لأغراضها الخاصة تستهدف شبكة من النصابين مغاربة مقيمين بالخارج للنصب عليهم باسم الإحسان، إذ تعرض عبر قنوات على مواقع التواصل الاجتماعي الأوضاع المزرية التي تعيش فيها بعض الفئات الاجتماعية لاستدرار عواطف مشاهدي فيديوهات وصور هذه الفئات. وأفادت مصادر أن أفرادأكمل القراءة »
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