الرياضة
أيت حدو يحقق إنجازا جديدا في العدو
سجل العداء المغربي عبد الرحمان أيت حدو رقما قياسيا جديدا في العدو، بعد أن جرى مسافة 120 كيلومترا، دون توقف في تحد جديد، ربط بين البيضاء والجرف الأصفر بالجديدة، ليكون أول مغربي يجري هذه المسافة بطريقة مسترسلة. وأوضح بطل التحديات أيت حدو أن أغلب المسافات الطويلة في المغرب، لا تتعدىأكمل القراءة »
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