مجتمع
برنامج “انتعاش” يواكب 500 حامل لمشروع
وقع المركز الجهوي للاستثمار سوس- ماسة ومؤسسة البنك الشعبي لإنشاء المقاولات والبنك الشعبي الجهوي وسط- جنوب والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات، بحضور وزارة الشغل والإدماج المهني، أخيرا، على اتفاقية شراكة بمدينة الابتكار بأكادير، لتنزيل برنامج مندمج للمواكبة تحت مسمى “انتعاش”، لدعم ومواكبة مبادرة المقاولات بجهة سوس ماسة، وتطوير شراكاتأكمل القراءة »
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