الرياضة
جدل بسبب تمويل وكالة مكافحة المنشطات
مناظرة تكشف توصلها بهبة خارج الميزانية القطاعية ورط محمد أوزيان، مدير التواصل والتعاون والدراسات القانونية بوزارة الثقافة والشباب والرياضة، وفاطمة أبو علي، رئيسة الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، الوزارة، في منح تمويل للوكالة، خارج القانون. وكشف أوزيان في مناظرة مرئية ترأسها، مساء أول أمس (الأربعاء)، رفقة مسؤولين من وزارة الشباب والرياضة،أكمل القراءة »
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