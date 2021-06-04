الصباح الفني
احميدة: ما زال في “بنات الغيوان” بقية
في مسارك الفني تشتغل بين “أركسترا احميدة” و”بنات الغيوان” كيف تدبر هذه الازدواجية الفنية؟ مجموعة “بنات الغيوان” تظل تجربة مميزة في مساري ولها وقع خاص في نفسي، ففضلا عن أنها رائدة في مجال توظيف الأصوات النسائية لأداء النمط الغيواني، منذ منتصف الثمانينات، فإن استمرار فناناتها ظل مسألة صعبة بالنسبة إليأكمل القراءة »
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