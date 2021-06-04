وطنية
عبد النباوي: المحاكمة عن بعد قلصت الاعتقالات
قلصت تقنية المحاكمة عن بعد، التي تم اعتمادها إثر جائحة كوفيد، من نسبة الاعتقال الاحتياطي الذي كان من الممكن أن يكون له أثر سلبي على الطاقة الاستيعابية للسجون، والتكاليف المصاحبة لها. وأكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه رغم الارتفاع الطفيف في عدد المعتقلين احتياطيا، خاصةأكمل القراءة »
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