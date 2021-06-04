الرياضة
عصبة الشاوية دكالة تنقذ موسمها
21 فريقا تتنافس في ملاعب محايدة لتحديد الصاعد إلى الهواة أعلن المكتب المديري لعصبة الشاوية دكالة لكرة القدم، عن انطلاق الموسم الكروي 2020 /2021، بإجراء مباريات القسم الممتاز، لتحديد الفريق الصاعد إلى القسم الثاني هواة. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن مكتب العصبة قرر انطلاق هذا الموسم في 12 يونيوأكمل القراءة »
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