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الرياضة

عصبة الشاوية دكالة تنقذ موسمها

منذ ساعتين
21 فريقا تتنافس في ملاعب محايدة لتحديد الصاعد إلى الهواة أعلن المكتب المديري لعصبة الشاوية دكالة لكرة القدم، عن انطلاق الموسم الكروي 2020 /2021، بإجراء مباريات القسم الممتاز، لتحديد الفريق الصاعد إلى القسم الثاني هواة. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن مكتب العصبة قرر انطلاق هذا الموسم في 12 يونيوأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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