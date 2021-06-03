حوادث
3 سنوات لمتهم بالسرقة الموصوفة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بمؤاخذة عشريني لارتكابه جناية السرقة الموصوفة بالعنف والتسلق والكسر والتهديد وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الاشخاص والأموال وخرق حالة الطوارئ الصحية، ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. اتخاذ القرار، جاء بناء علىأكمل القراءة »
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