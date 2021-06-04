خاص
“رونو”… علامة “صنع في المغرب”
إنتاج السيارات بلغ 209 آلاف و769 بمصنع طنجة والمغرب الأول عربيا أعطى المخطط الوطني لإعداد التراب لطنجة عدة تخصصات صناعية واقتصادية، تهم مجالات صناعة وتجهيز السيارات ومعدات الطائرات والطاقات المتجددة واللوجستيك… وحظيت بهذا الاهتمام بحكم موقعها الإستراتيجي والفريد بمضيق جبل طارق، وقربها من الأسواق الأوربية والعالمية، لتصبح في وقت وجيزأكمل القراءة »
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