مجتمع
تسجيل السيارات… سطوة السماسرة
مركز البيضاء الجنوبية تحت قبضة “الكارديانات” والوسطاء ومعاناة بسبب قلة الموارد البشرية يعرف مدخل مركز تسجيل السيارات البيضاء الجنوبية حركة دؤوبة، فرغم أن وزارة النقل أتاحت للراغبين في تجديد رخص السياقة أو البطاقة الرمادية أن ينجزوا ذلك دون حاجة إلى التنقل إلى مقرات مراكز تسجيل السيارات، بإرسال الوثائق المطلوبة عبرأكمل القراءة »
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