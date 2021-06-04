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“ديستي” تطيح بقاتل طبيب طنجة
فكت “ديستي” والشرطة القضائية لولاية أمن طنجة، لغز قتل طبيب والتمثيل بجثته، في ظرف قياسي، إذ بين توقيت تمحيص الأدلة الجنائية المرصودة إثر معاينة الجثة بمنزل الضحية بطنجة، وزمن إيقاف المتورط بضواحي ورزازات، أقل من 24 ساعة، بعد أن حددت عناصر مراقبة التراب الوطني مكان وجوده بالضبط، وأعطت الضوء الأخضرأكمل القراءة »
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