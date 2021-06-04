اذاعة وتلفزيون
“بنات العساس” ينتزع الجائزة الكبرى بمكناس
الدريسي الحاصلة على جائزة أحسن سيناريو بمهرجان الدراما قالت إن “دار السلعة” جزء من جذروها توج المسلسل الدرامي “بنات العساس” الذي عرض على القناة “الأولى” خلال رمضان الماضي، بالجائزة الكبرى لمهرجان مكناس للدراما التلفزيونية، في دورته 10، التي نظمت افتراضيا. ونال المسلسل، الذي جمع عددا من الممثلين من بينهم منىأكمل القراءة »
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