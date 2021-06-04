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دياب يحيي حفلات الصيف بالسعودية يجدد الفنان عمرو دياب حضوره في حفلات السعودية، عبر بوابة حفلات الصيف، إذ يحيي حفله الغنائي في السعودية بالساحل الغربي في “جدة”، في الثامن عشر من يونيو الجاري. ويتصدر عمرو دياب قائمة الفنانين العرب في الغناء بالفعاليات الفنية بالسعودية، ويعود ذلك لجماهيريته وشعبيته، التي اكتسبهاأكمل القراءة »
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