الرياضة
أزمة بـ “الكاك” بسبب العامري
الجمهور طالب ببقائه وحذر مكتب الرماش من تكرار سيناريو المواسم السابقة دعا جمهور النادي القنيطري المكتب المسير إلى ضرورة الحفاظ على الاستقرار التقني خلال الموسم المقبل، بعد نجاح المدرب عزيز العامري في قيادة الفريق إلى بر الأمان. ويتمسك الجمهور ببقاء العامري لمواسم إضافية، بعد الاقتناع التام بالمردود الجيد، الذي أبانهأكمل القراءة »
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