بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع

أنهت بورصة البيضاء تداولاتها ، اليوم الأربعاء، على وقع الارتفاع ، مستفيدة من الأداء الجيد بشكل خاص لقطاعات ” المشاركة والترويج العقاري”،و “الصناعة الغذائية / الإنتاج”، و”الكيمياء “.

ففي اختتام تداولات جلسة اليوم ، سجل المؤشر الرئيسي مازي تقدما بنسبة 0,86 إلى 12.269,87 نقطة، وسجل مؤشر (MSI20) نسبة 1,06 في المائة ليستقر 1.004,92 نقطة .

ومن جهة أخرى، سجل ماديكس، الذي يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، ارتفاعا بنسبة 0,86 في المائة ليصل إلى 9.980,18 نقطة.

وبدوره سجل المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10” تقدما بنسبة 0,81 مسجلا 925,44 نقطة.

وعلى مستوى المؤشرات الدولية، ربح “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15” 1,07 في المائة ليستقر في 11.436,79 نقطة ، وسجل “إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” ارتفاعا بنسبة 0,81 في المائة ليستقر في 10.490,74 نقطة .

وفي ما يخص أداء القطاعات، أنهت 15 قطاعا من أصل 24 مدرجة ببورصة الدار البيضاء، على وقع الارتفاع، مقابل 7 قطاعات أنهت الجلسة على وقع الانخفاض، بينما خيم الاستقرار على قطاعين اثنين .

وبلغ الحجم الإجمالي للمعاملات أزيد من 132,39 مليون درهم ، سجلت كلها بالسوق المركزي، فيما تجاوزت رأسملة البورصة 633,5 مليار درهم.