خاص
نصائح لاستعدادت جيدة للامتحانات
“الكوتش” بنجنات أوصت باستهلاك السمك و”الأفوكا” والشوكولا السوداءأوصت “الكوتش» شفيقة بنجنات، المتخصصة في التوجيه الصحي والذهني، أولياء الأمور والطلبة والتلاميذ المقبلين على الامتحانات، بالحرص على النوم الجيد والتغذية السليمة المتكاملة وتفادي الوجبات السريعة والأطعمة المعلبة. ونصحت، بتناول السمك، على الأقل ثلاث مرات أسبوعيا، خاصة السردين والتونة، إضافة إلى الخضروات الخضراء،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل