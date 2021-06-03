أســــــرة
3 فوائد للحلبة
تعتبر الحلبة من النباتات التي لها فوائد كثيرة، منها السيطرة على مستويات السكر، إذ أثبتت مجموعة من الدراسات، أن استهلاكها من قبل مرضى السكري من النوع الثاني، يحسن مستويات السكر في الدم لديهم، باعتبار أنها تعمل على إبطاء امتصاص السكريات في الجهاز الهضمي، وعلى تحفيز إفراز الأنسولين، وهذا هو ما قدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل