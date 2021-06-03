حوادث
“السورسي” لـ”وكالين” رمضان
أسدلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، الجمعة الماضي، الستار على أطوار ملف يتابع فيه شخصان من أجل الإفطار العلني وتعاطي المخدرات في رمضان. وقضت هيأة المحكمة، بإدانة كل واحد من المتهمين، بشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم. وأوقفت مصالح الأمن بمراكش، المعنيين بالأمر، منأكمل القراءة »
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