الرياضة
سكومة حاضر ببرشيد
البنزرتي أعاد رحيم وعينه على الفوز 12 هذا الموسم عاد أيوب سكومة لتداريب الوداد الرياضي، بعدما وافق فوزي البنزرتي، مدرب الفريق، على ضمه لاستعدادات النادي، لمباراة اليوم (الخميس)، أمام يوسفية برشيد، لحساب مؤجل الجولة 16 من البطولة. واعتذر سكومة لمسؤولي الوداد، عن سوء الفهم الذي وقع فيه أخيرا، وغيبه عنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل