الرياضة
المحترفون حاضرون في معسكر الأولمبيين
علمت “الصباح” أن المحترفين سيكونون حاضرين في أول معسكر تدريب للمنتخب الأولمبي، تحت قيادة مدربه الجديد الحسين عموتة. وكشف مصدر مطلع، أن عموتة، مدرب المنتخب الوطني لأقل من 23 سنة، سيوجه الدعوة إلى العديد من المحترفين، الذين يتألقون في مختلف الدوريات الاوربية، خصوصا في إسبانيا وهولندا وفرنسا وإيطاليا. وحسب المصدرأكمل القراءة »
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