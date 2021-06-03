الصباح الفني
الركاكنة: فتح المسارح عيد للفنانين
كيف تلقيت قرار فتح المسارح والقاعات السينمائية؟ إنه قرار إيجابي تلقاه الجميع بفرح كبير سواء الفاعلين في الحقل الفني والثقافي أو المجتمع بشكل عام، فالجميع اشتاق لمعانقة المسرح وارتياد القاعات السينمائية. اعتبرت رفقة مجموعة من الزملاء في الوسط الفني قرار فتح المسارح بمثابة عيد بالنسبة إلينا، كما أنه بمجرد الإعلانأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل