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حوادث

إيقاف متهم بالاتجار في البشر

منذ ساعتين
تسبب في مصرع “حراكة” وزوارق ومروحيتان للدرك للبحث عن ناجين أحالت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بالبئر الجديد، الاثنين الماضي، المتهما سادسا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، من أجل جناية المشاركة في الاتجار في البشر عبر الهجرة غير الشرعية المؤدية إلى إزهاق أرواح باستعمال ناقلةأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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