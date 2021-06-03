الرياضة
“كراطة” بطاقم “الماص”
التحاق ثلاثة تونسيين والاستغناء عن الكحلاوي وكاسي تعزز الطاقم التقني للمغرب الفاسي أول أمس (الثلاثاء)، بثلاثة مدربين تونسيين جدد. وأصبح الطاقم التقني يضم شكري زعلاني مساعدا ثانيا، وناجح الصغير معدا بدنيا، وأنيس بن مقداد، مدربا للحراس، إضافة إلى بدر بن سلطان مساعدا أول للمدرب التونسي فتحي جبال. وتم الاستغناء عن المعدأكمل القراءة »
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