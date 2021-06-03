الرياضة
جبران مطلوب بالسعودية
بات يحيى جبران، لاعب وسط ميدان الوداد، محط أنظار أندية سعودية، ترغب في الاستفادة من خدماته بداية من الموسم المقبل. وذكرت مصادر صحافية سعودية أن جبران، محط اهتمام ثلاثة أندية محلية، دون أن تحددها بالاسم. وحسب المصادر نفسها، فإن جبران يرفض حاليا مناقشة العروض، التي توصل بها، إذ يفضل التركيزأكمل القراءة »
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