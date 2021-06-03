الأولى
مفتش عام جديد وحركة بالولاة والعمال
الإطاحة بكاتب عام طانطان وشخصية قضائية مرشحة لخلافة العدوي وضع صناع القرار بوزارة الداخلية، اللمسات الأخيرة، على لائحة “مصغرة” تضم واليين وعمالا، سيتم تعيينهم قريبا في حركة جزئية تجريها الوزارة، قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة. وتحمل الحركة الجزئية المرتقبة في صفوف الولاة والعمال، تعيين وال جديد على رأس جهاز المفتشيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل