الرياضة
الريال يرحب بأنشيلوتي
أعلن ريال مدريد تعاقده مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعقد لثلاثة مواسم، خلفا للفرنسي زين الدين زيدان، الذي استقال الأسبوع الماضي من منصبه. وكتب ريال مدريد في حسابه على تويتر “أهلا بعودتك أنشيلوتي»، في إشارة منه إلى الفترة التي أمضاها المدرب الإيطالي البالغ 61 عاما مع النادي الملكي بين 2013أكمل القراءة »
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