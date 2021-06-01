بالصور… “حقوق الضحايا” تنظم وقفة تضامنية مع الصحافية بوطاهر

نظمت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، صباح اليوم (الثلاثاء) أمام محكمة الاستئناف بالبيضاء، وقفة تضامنية مع الصحافية حفصة بوطاهر، التي تتهم الصحافي عمر الراضي بالاعتداء عليها جنسيا.

وردد المحتجون شعارات مناهضة للانتقائية في الدفاع عن حقوق الإنسان، من قبيل “حتى حفصة من حقها نسمعو ليها”، و”نطالب بالمحاكمة العادلة”، مؤكدين استنكارهم لكل “التصريحات والأساليب الرامية لوضع العراقيل أمام الضحية حفصة بوطاهر وغيرها من ضحايا الجرائم الجنسية، لتعسير ولوجهن لقضاء عادل ومنصف”.

وجاء تنظيم هذه الوقفة تزامنا مع الجلسة الرابعة لمحاكمة الصحافي عمر الراضي، التي انطلقت اليوم الثلاثاء بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، بحضور المتضامنين معه، والذين نظموا بدورهم وقفة احتجاجية أمام المحكمة.