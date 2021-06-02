مجتمع
260 مستفيدا من التربية غير النظامية بالفقيه بنصالح
أعطيت، أخيرا، بالمركز الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة بجماعة الفقيه بن صالح، انطلاقة فعاليات الدورة التكوينية المنظمة، من طرف المديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، حول موضوع ” منظومة التدبير المدرسي مسار وآليات الدعم”، بحضور نورالدين مميح، رئيس مصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة، وخالد بلمقدم المستشار فيأكمل القراءة »
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