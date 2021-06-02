الأولى
إجراءات تخفيف ملتبسة
الحكومة فتحت المجال لتأويلات مشبوهة حين قيدت مجموعة من التدابير بالحصول على ترخيص السلطات المحلية بشرت الحكومة، مساء أول أمس (الاثنين)، المواطنين، بجملة من الإجراءات التي تخفف القيود عنهم، بعد شهور من الإقفال والمنع والتضييق، بسبب تفشي وباء “كورونا” ودخول البلاد في حالة طوارئ صحية. وإذا كان تحديد الطاقة الاستيعابيةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة بريد أمانة
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداءا من الساعة 6 صباحًا
يمكنكم الأداء بالبطاقة البنكية ابتداء من الأسبوع المقبل